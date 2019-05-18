شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 6 من داعش في عملية إمنية شمال العراق والان مع التفاصيل

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم السبت، مقتل 6 من عناصر تنظيم داعش بعملية أمنية شاركت فيها مروحيات هجومية في جزيرة صلاح الدين شمالي البلاد.

وقالت الوزارة، في بيان، إنه ”بعد ورود معلومات استخباراتية تفيد بوجود موقعين بداخلهما عدد من الإرهابيين في جزيرة صلاح الدين، دمرت قوة من الفوج الأول، لواء 91 الفرقة الرابعة عشرة وبمشاركة طيران الجيش، الموقعين“.

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وأشارت إلى أن ”طيران الجيش تمكن من قتل 6 إرهابيين، وبعد تفتيش المكان القريب عثرت القوة على موقع للمسلحين يحتوي على 3 أحزمة ناسفة، و6 عبوات ناسفة“.

وبدأ تنظيم داعش مؤخرًا زيادة نشاطه في المناطق المحصورة بين محافظات ديالى (شرق) وكركوك وصلاح الدين (شمال)، حيث نفذ سلسلة عمليات استهدفت عناصر أمن ومدنيين.

وبعد أكثر من 3 سنوات، وبدعم من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، أعلن العراق في كانون الأول/ديسمبر 2017، استعادة كامل أراضيه من قبضة ”داعش“، الذي كان يسيطر على ثلث مساحة البلاد.