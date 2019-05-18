«ليس لدينا ما نخسره».. انطباعات الإيرانيين عن الحرب

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حالة من التوتر غير المسبوق تنتشر في المنطقة مع حشد الولايات المتحدة قواتها العسكرية لمواجهة تهديدات طهران لمصالحها، فماذا عن الوضع في الداخل الإيراني؟

في وقت سابق من الشهر الماضي، أعلنت إيران انسحابها من الاتفاقية النووية لعام 2015 بشكل جزئي، وإعادة أنشطتها النووية، الأمر الذي دفع الولايات المتحدة إلى إرسال 4 قاذفات نووية، بالإضافة إلى حاملة الطائرات "إبراهام لينكولن" إلى المنطقة، لمواجهة تهديدات إيران، وسط انتشار أقاويل عن اندلاع حرب في المنطقة. الوضع في الداخل الإيراني لا يقل توترا، حيث يتحدث الناس في طهران بنبرة متوترة عما قد تجلبه الأيام المقبلة، حيث ينتشر الحديث عن صراع وشيك مع الولايات المتحدة في شوارع العاصمة الإيرانية.

وأشارت شبكة "سي إن إن" الأمريكية إلى أن العديد من الإيرانيين، الذين يعانون من الأزمة المالية التي تسببت فيها العقوبات الأمريكية، أعربوا عن تحديهم للأزمة. وأضافت أن محاولات المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، لإقناع المواطنين في وقت سابق من هذا الأسبوع بأن الولايات المتحدة "لا تريد الحرب"، لم تقنع الجميع. يعتقد

وأشارت شبكة "سي إن إن" الأمريكية إلى أن العديد من الإيرانيين، الذين يعانون من الأزمة المالية التي تسببت فيها العقوبات الأمريكية، أعربوا عن تحديهم للأزمة. وأضافت أن محاولات المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، لإقناع المواطنين في وقت سابق من هذا الأسبوع بأن الولايات المتحدة "لا تريد الحرب"، لم تقنع الجميع. يعتقد الكثير من الناس هنا أن أعداء إيران، وهم الولايات المتحدة وحلفاؤها في الخليج والإمارات والسعودية، كانوا منذ فترة طويلة في طريقهم للحرب مع بلادهم. وعلى الرغم من أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، قال إن الولايات المتحدة لا تريد الحرب، فإن البعض يعتقد أن الحملة الدبلوماسية والاقتصادية التي تقوم بها الإدارة الأمريكية ضد البلاد تصعد من الأزمة إلى درجة كبيرة. فقبل عام، انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي الإيراني، وفرض عليها بعضا من أشد العقوبات في تاريخ البلاد، وهو ما تسبب في مغادرة العديد من الشركات الأجنبية للبلاد، وانخفضت قيمة الريال الإيراني وارتفعت الأسعار بشكل كبير. ويقول ماجد حقي السائق البالغ من العمر 57 عاما: "لست خائفا من الحرب، لقد رأيت الحرب بالفعل"، في إشارة إلى الحرب الإيرانية العراقية عام 1980، مضيفا: "أعتقد أن أمريكا لا تسعى إلى مهاجمة إيران، هي تحاول إخافتنا فقط". يقترح حقي حلا يعتبره الكثيرون في طهران مثيرا للجدل، ويقول: "إن السبيل الوحيد للخروج من هذا الوضع هو إجراء حوار، فما الخطأ في وجود الولايات المتحدة هنا؟". وتابع: "يمكن للولايات المتحدة بدء أعمال تجارية في إيران واستخدام القوى العاملة لدينا، إذا اتخذوا خطوة تجاهنا، فيمكننا أيضا اتخاذ خطوة في المقابل". «هل تحارب أمريكا إيران؟».. إجابة غامضة من ترامب الأسبوع الماضي، قدم ترامب عدة مبادرات إلى طهران، إذ طلب من الحكومة الاتصال به، كما أنه تواصل مع سويسرا، الأسبوع الماضي، تاركا رقم هاتف يمكن لطهران الاتصال عبره، وفقا لمصدر دبلوماسي. بدت هذه الخطوة غير متوافقة مع المواقف المتشددة لمستشار الأمن القومي جون بولتون، الذي اتخذ نهجا متشددا، ووزير الخارجية مايك بومبيو الذي كان يحاول حشد الدعم الدبلوماسي للحملة الأمريكية ضد النظام الإيراني. وترى الشبكة الأمريكية أن الحوار بين البلدين يعد أمرا محرجا للمتشددين في إيران، بمن فيهم خامنئي، الذي قال في كلمة ألقاها يوم الثلاثاء، إن "المفاوضات تشبه السم، فالولايات المتحدة لم تتغير، ومع الحكومة الأمريكية الحالية أصبحت أكثر سمية". ليس لدينا شيء نخسره ليس لدينا شيء نخسره العديد من الإيرانيين قلقون بشأن القضايا اليومية، فيقول جنتي الضابط المتقاعد البالغ من العمر 70 عاما: "لا أفكر في الحرب عندما يتعين عليّ التفكير في الاحتياجات الأساسية"، مضيفا: "الناس العاديون في إيران لا يفكرون في العدو أو الصهاينة، إنهم فقط بحاجة إلى حياة أفضل". Advertisements في الوقت نفسه أكد علي رضا ساهري، البالغ من العمر 37 عاما: "ليس لدينا ما نخسره"، مشيرا إلى أنه كان رجل أعمال العام الماضي ولديه سيارة فاخرة، لكن بعد عام من بدء عقوبات ترامب، أصبح عاملا في أحد المتاجر. وأضاف ساهري: "أعتقد أننا يجب أن نراجع سياستنا في الشؤون الخارجية"، مشددا على أنه "يجب أن ندع الاستثمار الأجنبي يأتي إلينا". صبا، الطالبة بالمدرسة الثانوية، رفضت الكشف عن اسمها بالكامل، وقالت إنه في حالة الحرب "لن أغادر إيران، بل سأذهب إلى منطقة نائية مع عائلتي وأعود عندما يحل السلام". الوضع السياسي في إيران لا يزال منقسما، حيث يتحدى السياسيون المتشددون في البلاد الرئيس الإيراني حسن روحاني، ومعسكره الإصلاحي بسبب الاتفاق النووي لعام 2015. جنرال بريطاني يكذّب أمريكا: لا يوجد خطر من إيران كما يعتقدون أن الولايات المتحدة وحلفاءها لديهم الكثير ليخسروه في أي صراع محتمل، فصرح حسين كناني مقدم القائد السابق لقوات الحرس الثوري الإسلامي الإيراني: "لدينا الكثير من القدرات". وأضاف أن "خطوط نقل النفط في منطقة الخليج العربي ضعيفة للغاية؛ لذلك لن نحتاج إلى استخدام أسلحة متطورة"، مشيرا إلى أن إيران قد تعطل الممرات المائية الحيوية لبعض أكبر إمدادات النفط في العالم، مثل مضيق هرمز، إذا ما اندلعت مواجهة مباشرة. وتابع مقدم: "أعتقد أن ترامب لاعب بوكر يلعب كاشفا أوراقه، لكن قائدنا الأعلى لاعب شطرنج يلعب تحت الطاولة"، مضيفا أن "هذه المعركة يبدو أنها معركة إرادتين، ويبدو أن إرادة ترامب هي تخويف الجانب الآخر، في حين أننا لسنا خائفين من ترامب على الإطلاق". إلا أن "سي إن إن" ترى أنه بعيدا عن الكلمات الرنانة واستعراض العضلات، فإن إيران لديها الكثير على المحك، إذ تقول أنيسة بسيري تبريزي الباحثة في المعهد الملكي للخدمات المتحدة: "أعتقد في هذه المرحلة أن إيران لا تريد مواجهة مباشرة، لا مع الولايات المتحدة ولا أي دولة أخرى في المنطقة". وأضافت تبريزي: "كان هناك رد ولكن ليس هناك استفزاز حتى الآن من إيران، وكان هناك التزام لتوضيح أنه إذا لزم الأمر، فإن إيران سترد بكل أدواتها المتاحة لها". حرب بالوكالة حرب بالوكالة وتدعم إيران العديد من الجماعات المسلحة في جميع أنحاء المنطقة، ففي اليمن، يعمل المتمردون الحوثيون الذين تدعمهم طهران بالقرب من مضيق باب المندب على البحر الأحمر، وهو طريق حيوي لإمدادات النفط. وفي العراق، من المحتمل أن يُطلب من قوات الحشد الشعبي، وهي مجموعة من الميليشيات التي تدعمها إيران، مهاجمة المواقع الأمريكية في البلاد. في لبنان، ينتشر مقاتلو حزب الله المتمرسون الآن على جبهتين من حدود إسرائيل، الأولى هي مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل في سوريا، بالإضافة إلى حدود لبنان مع إسرائيل. هل تعيش إيران ساعاتها الأخيرة قبل الهجوم الأمريكي؟ وتقول تبريزي: "لقد رأينا في الماضي أن اعتماد إيران على وكلائها ربما يكون الأداة الرئيسية المتاحة لها لردع أي هجوم مباشر أو تجنب مواجهة مباشرة". وأضافت أنه "من المحتمل أن نرى هذا كاحتمال أساسي، بالإضافة إلى خطر المواجهة المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران".

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