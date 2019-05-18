تطورات «خطيرة» بشأن الحرب «الأمريكية - الإيرانية» المحتملة

اليوم الجديد

كشفت صحيفة "الشرق الأوسط"، عن موافقة السعودية وعدد من دول مجلس التعاون الخليجي، على طلب من الولايات المتحدة، لإعادة انتشار قواتها العسكرية في مياه الخليج العربي، وعلى أراضي دول خليجية.



وقالت مصادر للصحيفة، إن الموافقة جاءت بناء على اتفاقات ثنائية بين الولايات المتحدة من جهة، ودول خليجية من جهة أخرى، حيث يهدف الاتفاق الخليجي - الأمربكي إلى ردع إيران عن أي اعتداءات محتملة قد تصدر منها، بفعل سلوكياتها المزعزعة لأمن المنطقة واستقرارها.



وأشارت إلى أن الدافع الأول لإعادة انتشار القوات الأمريكية في دول...