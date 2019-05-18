«جينيس» تعلنها رسميا.. مصر تمتلك أعرض جسر معلق في العالم

الشروق ذكرت موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية، أن الجسر الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي -الأربعاء الماضي- دخل الموسوعة بوصفه أعرض جسر معلق في العالم. ويبلغ عرض جسر محور روض الفرج "المثير للإعجاب"، بحسب وصف "جينيس"، 67.3 متر -220 قدما و9.6 بوصة- محققا بذلك رقما قياسيا جديدا. وكان الرقم القياسي السابق مسجلا لجسر في كندا بعرض 65.2 متر. وقالت "جينيس" على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، إن الجسر المعلق الضخم يمر فوق نهر النيل بالقاهرة، ويسير في اتجاهين بكل منهما 6 حارات مرورية، ويهدف إلى تقليل الاختناق المروري في...

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