نقابات عمال لبنان: كلام الأسمر مهين وجريمة أخلاقية وندعو لعزله ومحاكمته

استنكر رئيس "الإتحاد العام لنقابات عمال ​لبنان​" ​مارون الخولي​، بعد اجتماع إستثنائي لقيادات "اتحاد نقابات عمال ومستخدمي ​جبل لبنان​" و"اتحاد نقابات العاملين في ​قطاع الغاز​ والتنقيب" و"الاتحاد اللبناني ل​نقابات العمال والمستخدمين​" و"الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان"، "الكلام المسيء والمهين الموثّق بالصوت والصورة للرئيس السابق للاتحاد العمالي العام ​بشارة الأسمر​ ويتعرّض فيه للبطريرك الراحل الكاردينال ​مار نصرالله بطرس صفير​".

وشدّد في بيان، على أنّ "الأسمر أساء من موقعه لتاريخ الحركة النقابيّة ومناقيبّة هذه المدرسة الّتي تقوم على أسمى وأنبل القيم الإنسانيّة واحترام حقوق العمّال والدفاع عنها"، لافتًا إلى أنّ "هذه الحقوق الّتي تبنّاها البطريرك صفير ودافع عنها وراجع من أجل إحقاقها المسؤولين على مختلف المستويات، ولعمّال لبنان وقفة وفاء لرجل لم ينساهم أبدًا، واستقبل منهم مئات الوفود العمّاليّة ووقف بجانب قضاياهم وذكرهم في عشرات العظات، وكانوا جزءًا لا يتجزأ من وجدانه ونشاطه واهتمامه".

وأكّد الخولي أنّ "ما قاله الأسمر مهين بحقّ كلّ عمّال لبنان، وهذه جريمة أخلاقيّة لا تُغتفر ولا يسامح عليها القانون ولا الناس والعمال". ودعا إلى "محاكمته وتحويله قبل ​القضاء​ إلى مجلس تأديبي نقابي لإقالته فورًا، ليكون عبرة لمن تسول له نفسه التطاول على مقامات بحجم البطريرك صفير وتشويه روحيّة ​العمل النقابي​ وإنجازاته وتاريخه القائم على احترام المبادئ والقيم والمشاعر الإنسانيّة، الّتي غرز بها الأسمر خنجرًا لن يندمل أبدًا لأنّه أساء في الصميم إلى مشاعر كلّ اللبنانيّين الّذين ما زالوا يتقبّلون العزاء بفقيدهم الغالي".

كما دعا كلّ الإتحادات العماليّة المنضوية في "​الاتحاد العمالي العام​" إلى "الإستنكار العلني والتداعي إلى جلسة طارئة لتحويله إلى لجنة تأديبية لعزله وتقديمه إلى القضاء المختص لمحاكمته".