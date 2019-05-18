المعلوف للأسمر: العدالة السماوية ليست بحاجة الى كاميرات

علّق عضو تكتل ​الجمهورية القوية​ النائب ​سيزار المعلوف​ على الاهانة التي توجه بها رئيس الاتحاد العاملي العام ​بشارة الاسمر​ للبطريرك الراحل ​مار نصرالله بطرس صفير​، قائلا: "​بشارة الأسمر​ امّا ان تضع نفسك بين يدي العدالة الأرضية وتستقيل من منصبك الذي لا تليق به، او ان تضع نفسك بتصرف ​بكركي​ والبطريرك ​الراعي​، امّا العدالة السماوية فهي ليست بحاجة الى كاميرات واجهزة تسجيل للكشف عن الكثير من الفظائع التي تُقال وتُصنع سرا”.

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