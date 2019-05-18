المجلس الأرثوذكسي وبلدية ريفون يستنكران التعرض لصفير

استنكر رئيس "​المجلس الأرثوذكسي​ ال​لبنان​ي" ​روبير الأبيض​، في بيان، "ما جاء على لسان ​بشارة الأسمر​"، وطالب ب "محاسبته على كل كلمة مهينة قالها بحق مثلت الرحمة البطريرك صفير، وبمحاكمته وإقالته من منصبه، وعيب على كل رجل كان الى جانبه وسمح له بهذا الكلام". ورأى أن "الاعتذار ليس الحل".

من جهته، استنكر رئيس مجلس بلدية ريفون جورج بربر صفير ومختار البلدة منصور صفير في بيان بإسم أهالي البلدة "وصول البعض الى الإسفاف الكلامي واللفظي المهين ممن يعتبر مؤتمنا على حركة ​العمال​ وحقوقهم"، معتبرا ان "هذا التطاول يشير الى ما وصلنا اليه من انحطاط على اكثر من صعيد".

وأضاف "ان بلدة ريفون التي هال ابناؤها ما سمعوه يدعون السلطات الروحية والسياسية الى اتخاذ الموقف الواجب، صونا لقدسية المقدسات واحتراما لشخص البطريرك الكبير الذي أعطى لبنان من قلبه وضميره".