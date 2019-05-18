رئيسة اللجنة الفاعلة للاساتذة المتعاقدين في الاساسي دعت للاعتصام

دعت رئيسة اللجنة الفاعلة للاساتذة المتعاقدين في ​التعليم الأساسي الرسمي​ نسرين شاهين الى الإعتصام أمام ​وزارة التربية​ عند الحادية عشرة من قبل ظهر بعد غد الاثنين المقبل، وذلك "رفضا لقرار وقف التوظيف لمدة ثلاث سنوات لأن التعليم الأساسي لم يشهد أي توظيف للدخول الى الملاك منذ 15 سنة، وما حصل هو توظيف طائفي سياسي عبر بدعة التعاقد، ومن أجل دفع حقوق المتعاقدين دفع بدل ساعات الدورات التدريبية، تأمين ​الضمان​ الذي وعدنا به ومنذ سنين نموت على أبواب ​المستشفيات​، يتحدثون عن تخفيض بدل النقل الى ستة آلاف ليرة ونحن أصلا لا نتقاضى ولا ليرة واحدة بدل النقل".

وتابعت: "كل ذلك والروابط نائمة على تفعيل دورها، وموازنة تعكس افلاس الدولة في تأمين ابسط حقوق الإنسان فكيف بالمتعاقد المجرد أصلا من حقوقه؟".