باسيل من الكورة: تسمعون صوتنا اعلى من غيرنا وبالتأكيد هو يزعج البعض

اعتبر وزير الخارجية ​جبران باسيل​ في كلمة له خلال جوة يقوم بها في ​الكورة​ أنه "عشنا الظلم في التوازن في البلد ولذلك كان من الطبيعي ان نرفع الصوت وعندما بدأت الأمور تصبح صحيحة بدأنا رفع الصوت حول ظلم من نوع آخر هو الظلم الاقتصادي واليوم تسمعون صوتنا اعلى من غيرنا وبالتأكيد هو يزعج البعض لكن يجب ان نواجه الناس بالحقيقة للخروج من الوضع السيء".

ورأى ان "البعض لا يريدون مصارحة الناس لأنهم يخافون على شعبيتهم ولأننا نرى الظلم على ال​لبنان​يين جراء السياسات الاقتصادية التي يجب ان تتغير نرفع الصوت وعندما تنقضي المرحلة ستدركون ما الذي نقوم به من اجل لبنان واللبنانيين".