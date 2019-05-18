اعتبر وزير الخارجية جبران باسيل في كلمة له خلال جوة يقوم بها في الكورة أنه "عشنا الظلم في التوازن في البلد ولذلك كان من الطبيعي ان نرفع الصوت وعندما بدأت الأمور تصبح صحيحة بدأنا رفع الصوت حول ظلم من نوع آخر هو الظلم الاقتصادي واليوم تسمعون صوتنا اعلى من غيرنا وبالتأكيد هو يزعج البعض لكن يجب ان نواجه الناس بالحقيقة للخروج من الوضع السيء".
ورأى ان "البعض لا يريدون مصارحة الناس لأنهم يخافون على شعبيتهم ولأننا نرى الظلم على اللبنانيين جراء السياسات الاقتصادية التي يجب ان تتغير نرفع الصوت وعندما تنقضي المرحلة ستدركون ما الذي نقوم به من اجل لبنان واللبنانيين".
كانت هذه تفاصيل خبر باسيل من الكورة: تسمعون صوتنا اعلى من غيرنا وبالتأكيد هو يزعج البعض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.