المطران درويش التقى أبطال لبنان في رياضة "كونغ فو ساندا"

إلتقى رئيس أساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران ​عصام يوحنا درويش​، أبطال ​لبنان​ في رياضة "كونغ فو ساندا"، أعضاء نادي "MMA Fighting Gym" في زحلة، الّذين حلّوا في المراتب الأولى لهذه ​الرياضة​ في لبنان، وقدّموا الفوز للمطران ولزحلة.

وقد هنأ درويش أبطال زحلة بتحقيق هذه النتائج الباهرة في "رياضة تعتمد على القوة البدنية وعلى تحكيم المنطق والعقل"، ودعا الجميع إلى "استثمار هذه النتائج المميّزة في خدمة زحلة وأبنائها، وعدم اللجوء إلى ​العنف​ لحلّ المشاكل".

واستمع من أعضاء الوفد إلى اعتقادتهم من هذه النتائج، فاعتبر الأغلبيّة أنّ "الفوز منحهم ثقة بالنفس، ومعرفة الدفاع عن النفس في حال الخطر والأهمّ هو التفكير بعقل وبحكمة قبل استعمال العنف".