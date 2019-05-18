قوى الامن: توقيف مروج مادة الكوكايين بالملاهي الليلية في جونية

أفادت ​المديرية العامة لقوى الامن الداخلي​ أن "مكتب مكافحة المخدرات المركزي بالتنسيق مع المجموعة الخاصة يوقفان مطلوب للقضاء يقوم بترويج مادة الكوكايين في الملاهي الليلية ضمن منطقتي جونية والمعاملتين".

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