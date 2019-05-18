الفرزلي: باسيل قدم ورقة يرى فيها الاختصاصيون ورقة صالحة

لفت نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي في حديث اذاعي الى أن "ما شهدناه هو نقلة نوعية في الحياة العامة، ولمحاولة تقويم الاعوجاج فيها لا بد وأن نمر في هكذا مرحلة"، ومعتبرا في نفس الوقت أن "المستقبل القريب المدى واعد بالآمال".
وتعليقا على حملة مكافحة الفساد في الجسم القضائي، أشار الى أن "رئيس الجمهورية ميشال عون قرر أن يقدم وهو خاطب القضاة قبل الحملة مؤكداً لهم انه الغطاء الحامي لهم اما اي تصرف مسيء فهو مسيء للدولة"، معتبرا انه "طالما رب البيت سار على طريق تقويم الاعوجاج فإن الدولة كلها ستسير في هذا الاتجاه"، مشددا على أن "ما يحدث في الجسم القضائي اساسي وعلى القضاة العمل على استعادة هيبة الدولة".
وشدد على ضرورة "الالتزام بخطة مالية ووزير الخارجية جبران باسيل قدم ورقة يرى فيها الاختصاصيون ورقة صالحة ومهمة"، معتبرا أنه "في كل دول العالم يوجد صراع في السياسات المالية وليس فقط في لبنان اما التحريض للانهيار فلا يجوز اخلاقيا".
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