خليل حمدان دعا للعمل لتستمر مسيرة موسى الصدر بمؤسسة جبل عامل

لفت عضو هيئة الرئاسة في حركة "أمل" خليل حمدان في كلمة له خلال افطار لرابطة الخريجين في مؤسسة جبل عامل الى أن "الامام المغيب موسى الصدر هو رجل المؤسسات الاول في لبنان حيث هذه المؤسسة الصرح انجاز يشهد على سعي الامام موسى الصدر لمواجهة الحرمان وكذلك فإن مؤسسة جبل عامل المهنية طالما خرّجت الأجيال الذين سلكوا درب الحياة مزودين بكفاءات علمية ومهنية سهلت لهم الوصول إلى مراتب مرموقة في اصقاع العالم وكذلك لبنان والمنطقة بجيل رسالي واجه العدوان الاسرائيلي وأسقط اتفاق ١٧ أيار الذي كان لحركة أمل الشرف في اسقاط هذا الاتفاق المشؤوم".
ودعا حمدان الرابطة الى مزيد من العمل والسهر على التواصل لتستمر مسيرة الإمام الصدر عبر احدى مرتكزاتها وإنجازاتها في مؤسسة جبل عامل المهنية.
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