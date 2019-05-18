خليل حمدان دعا للعمل لتستمر مسيرة موسى الصدر بمؤسسة جبل عامل

لفت عضو هيئة الرئاسة في حركة "أمل" ​خليل حمدان​ في كلمة له خلال افطار لرابطة الخريجين في مؤسسة جبل عامل الى أن "الامام المغيب ​موسى الصدر​ هو رجل المؤسسات الاول في ​لبنان​ حيث هذه المؤسسة الصرح انجاز يشهد على سعي الامام موسى الصدر لمواجهة الحرمان وكذلك فإن مؤسسة جبل عامل المهنية طالما خرّجت الأجيال الذين سلكوا درب ​الحياة​ مزودين بكفاءات علمية ومهنية سهلت لهم الوصول إلى مراتب مرموقة في اصقاع ​العالم​ وكذلك لبنان والمنطقة بجيل رسالي واجه ​العدوان الاسرائيلي​ وأسقط اتفاق ١٧ أيار الذي كان ل​حركة أمل​ الشرف في اسقاط هذا الاتفاق المشؤوم".

ودعا حمدان الرابطة الى مزيد من العمل والسهر على التواصل لتستمر مسيرة الإمام الصدر عبر احدى مرتكزاتها وإنجازاتها في مؤسسة جبل عامل المهنية.