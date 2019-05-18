وديع الخازن: كلام الأسمر يسيء إلى جميع اللبنانيين،

استنكر رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن، الموجود في الخارج، الكلام المعيب وغير المسؤول الصادر عن رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر عن أيقونة لبنان وبطريرك الاستقلال الثاني، الذي أجمع اللبنانيين على اعتباره رمزًا وطنيًا ومرجعًا روحيًا دخل التاريخ من الباب العريض..
واعتبر أن كلام الأسمر يسيء إلى جميع اللبنانيين، فإنه يثمّن غاليًا موقف وزير العدل الدكتور البيرت سرحان ومدعي عام التمييز القاضي عماد قبلان إستدعاء الأسمر، متمنيًا على النيابة العامة التمييزية تسريع الإجراءات القانونية، وللإيعاز فورًا إلى القوى الأمنية بإعتقال المدعو بشارة الأسمر، وزجّه بالسجن ومحاكمته قبل أن يفرّ من وجه العدالة، حفاظاً على كرامة اللبنانيين، مسيحيين ومسلمين.
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