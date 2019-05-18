وديع الخازن: كلام الأسمر يسيء إلى جميع اللبنانيين،

استنكر رئيس ​المجلس العام الماروني​ الوزير السابق ​وديع الخازن​، الموجود في الخارج، الكلام المعيب وغير المسؤول الصادر عن رئيس ​الاتحاد العمالي العام​ ​بشارة الأسمر​ عن أيقونة ​لبنان​ وبطريرك الاستقلال الثاني، الذي أجمع اللبنانيين على اعتباره رمزًا وطنيًا ومرجعًا روحيًا دخل التاريخ من الباب العريض..

واعتبر أن كلام الأسمر يسيء إلى جميع اللبنانيين، فإنه يثمّن غاليًا موقف وزير ​العدل​ الدكتور البيرت سرحان ومدعي عام التمييز القاضي عماد قبلان إستدعاء الأسمر، متمنيًا على ​النيابة العامة التمييزية​ تسريع الإجراءات القانونية، وللإيعاز فورًا إلى ​القوى الأمنية​ بإعتقال المدعو بشارة الأسمر، وزجّه بالسجن ومحاكمته قبل أن يفرّ من وجه العدالة، حفاظاً على كرامة اللبنانيين، مسيحيين ومسلمين.