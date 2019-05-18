دعا حراك المتعاقدين، جميع المتعاقدين في التعليم الثانوي والاساسي والمهني والاجرائي والمستعان الى "المشاركة الوطنية المطلبية في الاعتصام المطلبي عند العاشرة والنصف من قبل ظهر الاثنين المقبل أمام وزارة التربية احتجاجا واستنكارا لهتك حقوق المتعاقدين في عدم احتساب حقهم في ساعات التعاقد، المراقبة، التثبيت، الضمان، وبدل النقل".
وطالب ب "فتح اوسع جبهة للنضال تضم كافة المتعاقدين كرد فعل امام التحديات المفروضة علينا من قبل السلطة وغيرها من الظالمين"، مؤكدا "التنسيق مع كافة المكونات خدمة لمطالبه، ومع المتعاقدين خدمة لمصلحة كل متعاقد".
كانت هذه تفاصيل خبر حراك المتعاقدين دعا للمشاركة الوطنية المطلبية في اعتصام يوم الاثنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.