محمد المشنوق: على الاتحاد العمالي ان يطرد رئيسه ثم يستقيل

رأى السابق ​محمد المشنوق​ على حسابه في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي انه "سقط اركان ​الاتحاد العمالي العام​ الذين قهقهوا وابتسموا لدناءة الفاظ رئيسهم ​بشارة الأسمر​ متخوفين من تسجيل خطيئته دون استنكار مضمونها. ‏الانحطاط بات سمة بعض السياسيين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي وهو أبشع صورة عن ​لبنان​. على مجلس الاتحاد العمالي العام ان يطرد رئيسه ثم يستقيل".

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