المطران خيرالله: صفير أتمّ مسيرة نضاله للكنيسة والوطن على خطى اسلافه

لفت راعي أبرشية ​البترون​ المارونية ​المطران منير خيرالله​ في قدس الهي على نفس البطريرك الماروني ​مار نصرالله بطرس صفير​ في قداس في كفرحي الى أن "صفير عاش تسعة وتسعين سنة، منها 64 سنة أمضاها بالعمل الدؤوب في خدمة ​الكنيسة المارونية​ ومن أجل إعلاء القيم الإنجيلية بهدوء وحكمة وجرأة في الموقف والكلام وفي رأسها الحرية، التي هي من مقدسات ​الموارنة​، فأتم مسيرة نضاله من أجل الكنيسة والوطن على خطى أسلافه العظام، من يوحنا مارون الى جبرائيل ​حجولا​ الى ​اسطفان الدويهي​ الى ​الياس الحويك​ وأنطون عريضه وبولس المعوشي وأنطونيوس خريش".

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