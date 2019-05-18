النشرة: محاور ريفي حماه الشمالي الغربي وإدلب الجنوبي تشهد هدوءا نسبيا

ذكر مراسل "النشرة" في ​سوريا​، أنّ "محاور أرياف حماه الشمالي الغربي وإدلب الجنوبي و​اللاذقية​ الشمالي، تشهد هدوءًا نسبيًّا للمرّة الأولى منذ بدء المعارك بين ​الجيش السوري​ وبين "​جبهة النصرة​" والمجموعات المرتبطة".

وأوضح أنّه "خرق الهدوء قصف المسلّحين بالقذائف الصاروخية والطائرات المسيّرة لتجمّعات المدنيّين في قريتي الحويز والشراشير في ريف جبلة ب​ريف اللاذقية​، ما تسبّب بمقتل مدني وإصابة آخرين. كما استهدفوا مواقع الجيش بالحويز في ​ريف حماه​ الغربي".

وبيّن أنّ "الجيش ردّ على الخرق باستهداف مواقع المسلحين في بلدة بداما في ​ريف إدلب​ الغربي والمحاذي لريف اللاذقية الشمالي".