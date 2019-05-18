النشرة: محاور ريفي حماه الشمالي الغربي وإدلب الجنوبي تشهد هدوءا نسبيا

ذكر مراسل "النشرة" في سوريا، أنّ "محاور أرياف حماه الشمالي الغربي وإدلب الجنوبي واللاذقية الشمالي، تشهد هدوءًا نسبيًّا للمرّة الأولى منذ بدء المعارك بين الجيش السوري وبين "جبهة النصرة" والمجموعات المرتبطة".
وأوضح أنّه "خرق الهدوء قصف المسلّحين بالقذائف الصاروخية والطائرات المسيّرة لتجمّعات المدنيّين في قريتي الحويز والشراشير في ريف جبلة بريف اللاذقية، ما تسبّب بمقتل مدني وإصابة آخرين. كما استهدفوا مواقع الجيش بالحويز في ريف حماه الغربي".
وبيّن أنّ "الجيش ردّ على الخرق باستهداف مواقع المسلحين في بلدة بداما في ريف إدلب الغربي والمحاذي لريف اللاذقية الشمالي".
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