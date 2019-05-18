وزير خارجية الكويت: الوضع في الخليج ملتهب ونستعد لأي تطورات

أعرب نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجار الله، عن قلق بلاده من الوضع "الملتهب" في الخليج، مؤكدا أن "حكومة الكويت تستعد لأي تطورات قد يسفر عنها التصعيد بين واشنطن وطهران".
وذكر الجار الله، في تصريح أن "الوضع الإقليمي الملتهب يدعو إلى القلق واتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر"، مشيرا إلى "أن تسارع وتيرة التصعيد تنبأ بتطورات سلبية قد يكون لها تداعيات خطيرة تهدد أمن واستقرار المنطقة".
وتطرق الجار الله إلى الجلسة السرية التي عقدها مجلس الأمة الكويتي الخميس لمناقشة التطورات الأخيرة المتعلقة بالتصعيد في المنطقة، قائلا إن "نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح استعرض خلال تلك الجلسة المشهد السياسي المتصل بمستجدات الوضع".
وأكد نائب وزير الخارجية أن "وزراء الصحة والتجارة والصناعة والنفط والكهرباء والماء والإعلام استعرضوا كذلك استعدادات وزاراتهم لأي تطورات قد تسفر عن التصعيد الحالي"، داعيا إلى "بذل كافة الجهود للنأي بالمنطقة عن تداعيات هذا التصعيد الخطير".
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