الجيش العراقي قصف مضافات لـ"داعش" في صلاح الدين وقتل 6 من عناصره

أعلنت ​وزارة الدفاع العراقية​ أنّ "بعد ورود معلومات استخباراتيّة تفيد بوجود مضافة بداخلها عدد من الإرهابيين في جزيرة ​صلاح الدين​، دمّرت قوّة من الفوج الأول لواء 91 الفرقة الرابعة عشرة وبمشاركة طيران ​الجيش العراقي​، عجلة من نوع "بيك آب" وقتلت من فيها، بعدها عثرت على مضافة بداخلها ملابس وتجهيزات لتنيظم "داعش".

ولفتت في بيان، إلى أنّا "دمّرت أيضًا نفقًا يؤدّي إلى مضافة أخرى تحتوي على حزام ناسف وتجهيزات مختلفة، وتمّ تفجير المضافتين بالكامل"، موضحةً أنّ "طيران الجيش تمكّن من قتل 6 إرهابيين كانوا يتواجدون داخل منزل مهجور".

وبيّنت الوزارة أنّ "بعد تفتيش المكان القريب من المنزل، عثرت القوة على مضافة تحتوي على 3 أحزمة ناسفة، و6 عبوات ناسفة، و3 هواتف خليوية، تمّ تدميرها في الموقع نفسه".