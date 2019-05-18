تأجيل رحلتين لطائرتين تابعتين للخطوط الجوية العراقية إلى سوريا

تلقّت وزارة النقل السورية برقيةً من وزارة النقل العراقية تعلمها بـ"تأجيل رحلة الطائرتين التابعتين للخطوط الجوية العراقية واللتان كانتا مقرّرتين اليوم، وذلك حتّى إشعارٍ آخر". وأوضحت الوزارة أنّ "قرار التأجيل يتعلّق بأسباب استكمال بعض الإجراءات الإدارية والتنظيميّة بين الشركة ومؤسسة الطيران المدني السوري". وكان الجانبان قد اتّفقا على عودة رحلات الطائرات العراقية إلى ​سوريا​.

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