رئيس برلمان الـPJD يدعو لمناقشة حصيلة الحكومة بحضور العثماني والوزراء

دعا رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، ادريس الأزمي الإدريسي، لاجتماع يناقش حصيلة حكومة سعد الدين العثماني.

وحدد مكتب برلمان الحزب، موعد 16 يونيو المقبل، لاجتماع مشتركي للجنتي “شؤون المجلس السياسية” و”السياسة العمومية”، لمناقشة المصيلة المرحلية للحكومة.

وجاء في الدعوة، أن الاجتماع سيحضره كل من الأمين العام للحزب ورئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، وأعضاء الحكومة المنتمون للحزب.

وتأتي دعوة الأزمي للقاء المذكور، بعد أيام فقط عن تقديم رئيس الحكومة للحصيلة المرحلية أمام مجلسي البرلمان، تطبيقا للمقتضيات الدستورية.