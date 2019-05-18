دعا رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، ادريس الأزمي الإدريسي، لاجتماع يناقش حصيلة حكومة سعد الدين العثماني.
وحدد مكتب برلمان الحزب، موعد 16 يونيو المقبل، لاجتماع مشتركي للجنتي “شؤون المجلس السياسية” و”السياسة العمومية”، لمناقشة المصيلة المرحلية للحكومة.
وجاء في الدعوة، أن الاجتماع سيحضره كل من الأمين العام للحزب ورئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، وأعضاء الحكومة المنتمون للحزب.
وتأتي دعوة الأزمي للقاء المذكور، بعد أيام فقط عن تقديم رئيس الحكومة للحصيلة المرحلية أمام مجلسي البرلمان، تطبيقا للمقتضيات الدستورية.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس برلمان الـPJD يدعو لمناقشة حصيلة الحكومة بحضور العثماني والوزراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.