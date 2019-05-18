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لقي شاب مصرعه، قبل قليل، في مستشفى محمد الخامس، بطنجة، متأثرا بإصابته من طرف شخصين بواسطة السلاح الأبيض، بحسب ما أكدت مصادر طبية من المستشفى المذكور لـ”اليوم 24″.
وأفاد شاهد عيان، في حديث مع الموقع، أن الأشخاص الثلاثة، كان بينهم خلاف تحول إلى شجار قبل يومين، دفع المارة للتدخل من أجل إبعاد الشخصين عن الشاب، قبل عودتهما بعد عصر اليوم الجمعة، مدججين بالأسلحة البيضاء، لينتهي الشجار بطعنة على مستوى بطن الشاب البالغ من العمر 24 عاما، داخل حومة الشوك قرب مسجد الريفي.
وحضرت المصالح الأمنية، إلى عين المكان لفتح تحقيق والبحث عن الشخصين الفارين، والكشف عن ملابسات الحادث، بينما تم نقل الضحية إلى مستشفى محمد الخامس بطنجة، حيث لفظ آخر أنفاسه قبل قليل.
كانت هذه تفاصيل خبر جرائم الدم تتواصل في رمضان…شخصان يقتلان شابا طعنا بالسكين في طنجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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