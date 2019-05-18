طقس السبت.. جو حار مع سحب منخفضة

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم السبت، أن يظل الطقس حارا نسبيا بكل من الجنوب الشرقي، وشرق الأقاليم الجنوبية، وبداخل منطقة سوس، مع مرور سحب كثيفة مصحوبة بزخات مطرية رعدية محليا بالأقاليم الجنوبية.

وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة، خلال الليل والصباح، حيث ستكون مصحوبة بكتل ضبابية فوق سواحل وسهول المحيط الأطلسي إضافة إلى الواجهة المتوسطية.

كما ستظهر سحب عليا فوق شمال البلاد، فيما ستكون الأجواء صافية إلى قليلة السحب بباقي المناطق، مع هبوب زوابع رملية بالجنوب الشرقي وبجنوب المنطقة الشرقية.

وستهب الرياح قوية نوعا ما، من القطاع الغربي وأحيانا من الشمال بالجنوب الشرقي وبالمنطقة الشرقية، وشمالية بالسهول الوسطى وغربية بمنطقة طنجة، بينما ستهب معتدلة إلى قوية بعض الشيء، من القطاع الغربي وأحيانا شمالية بباقي الجهات.

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وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 07 و14 درجة بالمرتفعات، وشمال المنطقة الشرقية، وهضاب الفوسفاط ووالماس والسهول الشمالية، وما بين 22 و29 درجة بالجنوب الشرقي وشرق الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 15 و22 درجة بباقي جهات المملكة.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 18 و25 درجة بالمرتفعات، والشمال الغربي، وشمال المنطقة الشرقية، والواجهة المتوسطية، وبالقرب من السواحل، وما بين 25 و32 درجة بجنوب المنطقة الشرقية، والسايس، وهضاب الفوسفاط، ووالماس، والسهول الداخلية الشمالية والوسطى وأقصى جنوب المملكة، وما بين 32 و39 درجة بكل من الشياظمة، ومنطقة سوس، والسفوح الجنوبية الشرقية وشمال الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 39 و42 درجة بأقصى الجنوب الشرقي.

وسيكون البحر قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وهائجا ما بين طنجة وبوجدور ومحليا هائجا إلى قوي الهيجان ما بين رأس سيم وطرفاية، وقليل الهيجان إلى هائج بالجنوب.