“غياب المسؤولية والجدية”.. شكاية لدى محكمة تطوان تتهم طبيبة نساء بالتسبب في وفاة جنين

“غياب المسؤولية والجدية” في التعامل مع امرأة حامل، بمصحة تطوان، كاد أن يودي بحياتها بعد أن تسبب في مقتل الجنين، بحسب شكاية تقدمت بها المدعوة م.ب، الأسبوع المنصرم، لدى وكيل الملك، في المحكمة الابتدائية بتطوان.

وقالت السيدة في الشكاية، التي توصل “اليوم 24” بنسخة منها، إن الطبيبة المشتكى بها، تعتبر دكتورة اختصاصية في أمراض النساء والتوليد، وكانت تتابع حالتها منذ الولادة الأولى، قبل سنتين، إلى أن اشتدت في ولادتها الثانية، بتاريخ 14 من أبريل المنصرم، ليتم نقلها على وجه السرعة إلى مصحة تطوان، حيث قامت الطبيبة بالتخطيط للمريضة، لتبلغتها أن المصحة لا تتوفر على الحاضنة الزجاحية المخصصة لاحتواء المولود، بسبب الولادة المبكرة.

وذكرت المشتكية، أن الطبيبة أرسلتها إلى مصحة “طنجيس”، في مدينة طنجة، على أساس توفرها على الحاضنة الزجاجية، قبل أن تفاجأ بعدم تواجدها في المصحة المذكورة أيضا، منذ مدة، ما اضطر المريضة إلى التنقل بين مصحات طنجة، إلى أن فقدت الوعي، بحسب المصدر ذاته، ليتم إرجاعها إلى مصحة “طنجيس”، من أجل إنقاذ حياتها بعد وفاة الجنين.

والتمست م.ب، المشتكية، من وكيل الملك إحالة شكايتها على الضابطة القضائية، من أجل فتح مسطرة بحث وتحقيق في الموضوع، مع متابعة الطبيبة التي اتهمتها بـ”انعدام المسؤولية والجدية”، في التعامل مع حالتها “الخطيرة”، معتبرة قرار إرسالها إلى طنجة “جريمة يعاقب عليها القانون”، بعد أن تسبب لها بأضرار مادية ومعنوية ونفسية.

نشير إلى أن موقع “اليوم 24” اتصل بالطبيبة المشتكى بها، من أجل توضيح ما جرى، والحديث عن احتمال توفر إمكانيات أخرى لخدمة المريضة وإنقاذ حياة جنينها، من عدمه، خاصة وأن وجود أي امرأة مكان المشتكية كان سيعرضها لنفس الموقف، بالإضافة إلى التقريب من المسؤول الفعلي عن هذا الوضع، إلا أنها رفضت الرد أو التوضيح.