تسرب من أنابيب الغاز في خليج حيفا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أغلقت شوارع في منطقة "كريات حاييم" وخليج حيفا، اليوم السبت، ونشرت قوات شرطة وفرق إطفاء، وذلك بعد اكتشاف تسرب للغاز.
وتبين أن الحديث عن تسرب من الأنابيب بين مصنعي "دور" ومصانع التكرير في خليج حيفا، وذلك في أعقاب شكاوى مواطنين من روائح حادة في المنطقة انتشرت خلال ساعات الليل الفائت.
ومن المرجح أن يكون التسرب من أنابيب الغاز التابعة لشركة "دور كيميكاليم".
وتقوم طواقم مختصة بالعمل على معالجة الخلل، وفحص مدى تأثيرات التسرب على البيئة، دون أن تصدر أية تعليمات خاصة للسكان في المنطقة.
وادعت مصانع التكرير أنها تعمل بموجب تعليمات الوزارة لحماية البيئة.
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