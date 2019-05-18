انت الان تتابع تفاصيل خبر توقف العمل في سفارة أمريكا بالعراق لهذا السبب والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 18 مايو 2019 11:53 صباحاً - توقف العمل بشكل مؤقت في السفارة الأمريكية ببغداد، يوم الخميس الماضي؛ بعد رصد طائرة مسيرة في محيطها.

وأفادت قناة "سي إن إن" الأمريكية، نقلاً عن مسؤول في الخارجية: "يمكننا تأكيد التقارير حول تحليق طائرة مسيّرة بالقرب من السفارة الأمريكية في بغداد، في 16 مايو الجاري".

وأضاف: "أبلغ موظفو الأمن في السفارة العاملين فيها بذلك، وعاد عمل السفارة إلى مجراه الطبيعي بعد أن تم التأكد من أن الطائرة المسيرة لا تمثل أي تهديد لموظفينا وأجهزتنا".

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ويأتي الحادث في ظل تصعيد التوتر في العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران، التي تمتلك أذرعاً ومليشيات في العراق، بينما توجد قوات أمريكية هناك منذ غزو العراق.

وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء الماضي، أمراً بسحب موظفي السفارة الأمريكية غير الأساسيين من العراق، سواء العاملون في السفارة ببغداد أو في القنصلية الأمريكية في أربيل.

وأفادت "سي إن إن"، في وقت سابق، بأن المسؤولين الأمريكيين يعبّرون عن مخاوفهم من إيران ويؤكدون أن طهران ووكلاءها في المنطقة قد يستخدمون طائرات مسيرة لضرب مصالح الولايات المتحدة وحلفائها هناك.