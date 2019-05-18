انت الان تتابع تفاصيل خبر واشنطن تحذر طائرات الركاب من مخاطر الطيران فوق الخليج والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 18 مايو 2019 11:53 صباحاً - حذّرت الولايات المتحدة الأمريكية شركات الطيران العابرة فوق منطقة الخليج العربي بشأن المخاطر الأمنية؛ على خلفية التوترات العسكرية والسياسية القائمة مع إيران.

وقالت إدارة الطيران الفيدرالية في الولايات المتحدة، في بيان صادر عن سفارتي الولايات المتحدة لدى الكويت والإمارات، اليوم السبت، إنّ طائرات الركاب التي تعبر فوق منطقة الخليج تواجه خطر "التشخيص الخاطئ"؛ بسبب التحركات العسكرية والتوترات السياسية المتزايدة في المنطقة.

ولفتت الإدارة إلى وجود احتمالات حول التدخل الخارجي في أنظمة الملاحة للطائرات أو قطع الاتصالات عنها دون سابق إنذار.

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يذكر أنه في عام 1988، بعيد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران في الخليج، أسقطت طائرة الركاب الإيرانية "إيرباص إيه 300" المتوجّهة من طهران إلى دبي، من قبل سفينة "USS Vincennes" الحربية الأمريكية، بعد أن ظنتها مقاتلة من طراز "إف 14".

وأسفرت تلك الحادثة عن مقتل 290 شخصاً كانوا على متن الطائرة، بينهم 66 طفلاً.

والاثنين الماضي، أجرت مقاتلات أمريكية "طلعات ردع فوق الخليج العربي" موجهة ضد إيران.

يشار إلى أن العلاقات بين واشنطن وطهران توترت بشكل مطرد، خلال الأيام الماضية، بعد أن أصدر ترامب قراراً لمحاولة وقف صادرات إيران النفطية بشكل كامل، وعزز الوجود العسكري الأمريكي في الخليج؛ رداً على ما قال مسؤولون في إدارته إنها تهديدات إيرانية "وشيكة" لمصالح واشنطن في المنطقة.