شكرا لقرائتكم خبر عن قافلة مساعدات إماراتية لأهالي الضالع والان مع التفاصيل

تواصل دولة الإمارات ممثلة في ذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تسيير قوافل المساعدات الإغاثية والإيوائية إلى المحافظات. ووصلت قافلة مساعدات إنسانية إلى محافظة الضالع، السبت، حاملة مواد غذائية وإيوائية وخياما وفرشا وأغطية وخزانات مياه وحمامات متنقلة لدعم غير القادرين من قاطنيها. وأعرب المستفيدون عن شكرهم لدولة الإمارات وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي على ما تقدمه من مساعدات غذائية وإنسانية كانوا بحاجة ماسة إليها. وأكدوا أن الإمارات تقف إلى جانبهم في محنتهم سيراً على نهج العطاء والبذل الذي أرساه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ويواصله الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، ضمن مسيرة الخير للإمارات.

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