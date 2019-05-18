شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبي ينجح في تحرير مختطفي "زلة" من يد "داعش" والان مع التفاصيل

نجحت قوات الجيش الليبي والقوة المساندة من أهالي منطقة "زلة" في تحرير 4 مدنيين اختطفهم تنظيم داعش فجر السبت، في هجوم على مدينة "زلة" جنوبي البلاد.

ونقل موقع العين الإخبارية، عن مصدر عسكري أن أفراد الجيش والقوة المساندة من أهالي المنطقة تمكنت من القضاء على عدد من الدواعش المهاجمين على زلة وجرح آخرين ولا زالت تلاحق البقية، في الاتجاه الجنوبي.

وكان تنظيم "داعش" الإرهابي نفذ فجر السبت هجوما إرهابيا على بوابة حقل مدينة "زلة" النفطي التابع لشركة الزويتينة، بمنطقة الجفرة، واختطف خلال الهجوم 4 مدنيين وذبح اثنين آخرين من أهالي المدينة.

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من جانبها أوضحت شعبة الإعلام الحربي -في بيان لها- أن الجيش الليبي تمكن من صد الهجوم الإرهابي على بوابة حقل نفطي تابع لشركة زويتينة والواقع في بلدة زلة جنوب ليبيا، مرجحة أن يكون منفذوها من تنظيم "داعش" الإرهابي بعد رسائل ومنشورات التحريض من الشخصيات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية.

وأشار المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة أن ذبح اثنين من الحراسات وخطف 4 آخرين، يأتي بعد يوم واحد من تحريض محمد بويصير المستشار الخاص لرئيس المجلس الرئاسي بالهجوم على الحقول النفطية.

ونوه المركز الإعلامي في بيان اطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه بتبني مسؤولين من حكومة الوفاق للهجوم الإرهابي على منطقة غدوة، مذكرا بجرائم براك الشاطئ والفقهاء التي يمتهنها متطرفي داعش الفارين من المعارك ومواجهة الأبطال.

واختتم المركز الإعلامي أن هذه الأحداث الإرهابية تؤكد أن حكومة الوفاق ومليشياتها وراء هذه الأعمال الإجرامية وأن هذه الحكومة ترتهن بأوامر تنظيم الإخوان الإرهابي والمليشيات المسلحة.