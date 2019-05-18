شكرا لقرائتكم خبر عن سجن ضابط أمريكي سابق 20 عاما لإدانته بالتجسس لحساب الصين والان مع التفاصيل

قالت وزارة العدل الأمريكية إنه حكم على ضابط سابق بوكالة المخابرات المركزية الأمريكية بالسجن 20 عاما، بعد إدانته بتهمة التآمر لنقل أسرار دفاعية أمريكية للصين، وفقا للعين الإخبارية.

وأدانت هيئة محلفين اتحادية كيفن باتريك مالوري في يونيو/حزيران 2018 بارتكاب عدة تهم بالتآمر لنقل معلومات تخص الدفاع الوطني لمساعدة حكومة أجنبية والإدلاء ببيانات كاذبة.

وأكد جون ديمرز مساعد وزير العدل الأمريكي، في بيان، إن "هذه القضية مثال مثير للقلق لضباط سابقين بالمخابرات الأمريكية تستهدفهم الصين ويخونون بلدهم وزملاءهم".

وأشارت وزارة العدل إلى أن مالوري (62 عاما) تقلد عدة وظائف حساسة بوكالات حكومية وشركات مقاولات دفاعية، وعمل مالوري ضابطا سريا بالمخابرات المركزية الأمريكية وضابط مخابرات بوكالة مخابرات الدفاع.