نائب سابق يحدد ثلاثة أسباب 'تضفي طابعاً سياسياً' على ملف شاسوار عبد الواحد

حدد النائب السابق عن كتلة التغيير لطيف شيخ مصطفى، اليوم السبت، ثلاثة أسباب قال إنها "تضفي طابعاً سياسياً" على ملف اعتقال رئيس حراك الجيل الجديد شاسوار عبد الواحد، فيما أعرب عن أمله بأن يأتي اليوم الذي يتم فيه تطبيق القانون على الجميع في كردستان "بشكل متساوٍ وعادل". يتبع...



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