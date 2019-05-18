إعادة فتح زقاقين مغلقين منذ 15 عاما شرقي بغداد

وقالت الامانة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه تم "رفع الكتل الكونكريتية وفتح الزقاق 32 ضمن المحلة 733 منطقة الامين والزقاق 80 ضمن المحلة 739 منطقة النواب".

وأضافت الأمانة، أن "بلدية بغداد الجديدة بالتنسيق مع القوات الامنية برفع الكتل الكونكريتية وفتح الزقاقين المغلقين منذ سنة 2004 لتباشر بعدها الكوادر البلدية بحملة لتنظيف وتاهيل الموقعين".