الجبوري للسومرية: سنعلن عن انضمام 40 نائبا للمحور وماضون باستبدال الحلبوسي

واضاف الجبوري "اننا ماضون بالتشاور مع الكتل الاخرى لاستبدال رئيس البرلمان محمد الحلبوسي"، مشيرا الى ان جميع النواب والكتل السياسية معنا".
وتابع ان "اجتماع الامس لتحالف القوى العراقية كان عدد الحضور 17 نائبا فقط وانسحبوا اثنين منهم".
وافاد مصدر برلماني، امس الجمعة، بأن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي اجتمع مع 38 نائبا من اجل التباحث بشأن تشكيل التحالف الجديد، فيما اكد عدد من نواب المدن المحررة من تنظيم "داعش"، اليوم السبت، السعي لتشكيل تحالف القوى العراقية، مؤكدين على اهمينة استبعاد الفاسدين من المشاركة في هذا التحالف.
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