ملف الإنتاج تقدم ارقاما قياسية لم تُسجل منذ تأسيس الدولة العراقية

خلال ستة أشهر من عمر الحكومة وبمتابعة مباشرة من السيد رئيس الوزراء ساعة بساعة ومنح صلاحيات مالية وإدارية واسعة لكوادر الوزارة وبجهود العاملين المميزين الذين واصلوا الليل بالنهار ، فقد تقدم ملف الإنتاج ليصل إلى أرقام قياسية لم تسجل سابقا منذ تأسيس الدولة العراقية، لكن هذا لا يكفي دون تعاون المواطنين في الترشيد.
لو تعاون الجميع سنكتفي بما لدينا من برامج صيانة وإكمال تنصيب عدد من المحطات وإكمال شبكة النقل والتوزيع وسوف تستمر الكهرباء بمعدلات عالية وقد لا نحتاج إلى القطع المبرمج مطلقا خلال سنة ونصف إلى سنتين.
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