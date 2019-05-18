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ملف الإنتاج تقدم ارقاما قياسية لم تُسجل منذ تأسيس الدولة العراقية

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خلال ستة أشهر من عمر الحكومة وبمتابعة مباشرة من السيد رئيس الوزراء ساعة بساعة ومنح صلاحيات مالية وإدارية واسعة لكوادر الوزارة وبجهود العاملين المميزين الذين واصلوا الليل بالنهار ، فقد تقدم ملف الإنتاج ليصل إلى أرقام قياسية لم تسجل سابقا منذ تأسيس الدولة العراقية، لكن هذا لا يكفي دون تعاون المواطنين في الترشيد.
مثلا إطفاء مصباح واحد في كل بيت سيوفر ما مقداره 350 ميكاواط وهي تعادل استهلاك مدينة كاملة بحجم السماوة او الديوانية بينما يشكل التناوب في تشغيل مكيف واحد (12 ساعة تشغيل ) لجميع المشتركين (مسجلين او تجاوز ) سيوفر حمل يزيد عن 7000 ميكاواط وهو ما يكفي محافظة بغداد بشكل كامل التي يسكنها 7 مليون نسمة.

 

لو تعاون الجميع سنكتفي بما لدينا من برامج صيانة وإكمال تنصيب عدد من المحطات وإكمال شبكة النقل والتوزيع وسوف تستمر الكهرباء بمعدلات عالية وقد لا نحتاج إلى القطع المبرمج مطلقا خلال سنة ونصف إلى سنتين.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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