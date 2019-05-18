ملف الإنتاج تقدم ارقاما قياسية لم تُسجل منذ تأسيس الدولة العراقية

مثلا إطفاء مصباح واحد في كل بيت سيوفر ما مقداره 350 ميكاواط وهي تعادل استهلاك مدينة كاملة بحجم السماوة او الديوانية بينما يشكل التناوب في تشغيل مكيف واحد (12 ساعة تشغيل ) لجميع المشتركين (مسجلين او تجاوز ) سيوفر حمل يزيد عن 7000 ميكاواط وهو ما يكفي محافظة بغداد بشكل كامل التي يسكنها 7 مليون نسمة.

لو تعاون الجميع سنكتفي بما لدينا من برامج صيانة وإكمال تنصيب عدد من المحطات وإكمال شبكة النقل والتوزيع وسوف تستمر الكهرباء بمعدلات عالية وقد لا نحتاج إلى القطع المبرمج مطلقا خلال سنة ونصف إلى سنتين.