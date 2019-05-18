وأعرب السامرائي عن "استغرابه من أسلوب اللا مبالاة وعدم اتخاذ المحافظ والحكومة المحلية في المحافظة أية إجراءات لمنع استمرار هذه الحرائق"، مطالباً إياها بـ"العمل الجاد والعاجل وبذل كل الجهود الممكنة مع جميع أجهزة ومؤسسات الدولة للكشف عن ملابسات هذه الحرائق ومنع تكرارها والتواصل مع الفلاحين والمزارعين وتقديم العون لهم لتدارك الخسائر الكبيرة التي تعرضت لها مزارعهم".
وأضاف، أن "هذا الموسم كان مثالياً للمزارعين والفلاحين لزراعة مساحات واسعة بمحصولي الحنطة والشعير وكان يجب على وزارتي الزراعة والتجارة اتخاذ الإجراءات الضرورية وتقديم الدعم اللازم لنجاح الموسم الزراعي وبما يضمن سرعة الحصاد والتسويق لما لذلك من مردودات مالية كبيرة تستفيد منها شريحة واسعة من أبناء المحافظة".
ودعا السامرائي، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إلى "التدخل العاجل"، مؤكداً ضرورة أن "تعلن الحكومة المركزية حالة الطوارئ واعتبار المناطق التي تعرضت للحرائق مناطق منكوبة وتعويض الفلاحين والمزارعين عما لحق بهم من خسائر فادحة".
وكان النائب عن محافظة صلاح الدين جاسم الجبارة دعا، اليوم السبت، إلى تعويض الفلاحين الذين احترقت اراضيهم وحقولهم الزراعية في صلاح الدين.
كانت هذه تفاصيل خبر نائب يطالب بإعلان حالة الطوارئ في صلاح الدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.