نائب يطالب بإعلان حالة الطوارئ في صلاح الدين

وقال السامرائي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه: "نطالب الأجهزة الأمنية والاستخبارية بإجراء تحقيق عاجل في حوادث الحرائق التي تعرضت لها العشرات من مزارع الحنطة والشعير في محافظة صلاح الدين وكشف الأسباب الحقيقية الكامنة ورائها".وأعرب السامرائي عن "استغرابه من أسلوب اللا مبالاة وعدم اتخاذ المحافظ والحكومة المحلية في المحافظة أية إجراءات لمنع استمرار هذه الحرائق"، مطالباً إياها بـ"العمل الجاد والعاجل وبذل كل الجهود الممكنة مع جميع أجهزة ومؤسسات الدولة للكشف عن ملابسات هذه الحرائق ومنع تكرارها والتواصل مع الفلاحين والمزارعين وتقديم العون لهم لتدارك الخسائر الكبيرة التي تعرضت لها مزارعهم".

وأضاف، أن "هذا الموسم كان مثالياً للمزارعين والفلاحين لزراعة مساحات واسعة بمحصولي الحنطة والشعير وكان يجب على وزارتي الزراعة والتجارة اتخاذ الإجراءات الضرورية وتقديم الدعم اللازم لنجاح الموسم الزراعي وبما يضمن سرعة الحصاد والتسويق لما لذلك من مردودات مالية كبيرة تستفيد منها شريحة واسعة من أبناء المحافظة".



ودعا السامرائي، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إلى "التدخل العاجل"، مؤكداً ضرورة أن "تعلن الحكومة المركزية حالة الطوارئ واعتبار المناطق التي تعرضت للحرائق مناطق منكوبة وتعويض الفلاحين والمزارعين عما لحق بهم من خسائر فادحة".

وكان النائب عن محافظة صلاح الدين جاسم الجبارة دعا، اليوم السبت، إلى تعويض الفلاحين الذين احترقت اراضيهم وحقولهم الزراعية في صلاح الدين.