مصرع معتمرة كردية في مكة

وقالت الوزارة في بيان تابعته الخليج 365، ان "معتمرة كردية من منطقة كرميان باقليم كوردستان لقيت مصرعها، في حادث سير وقع بشارع محبس الجن في مكة".

واضافت الوزارة ان "المعتمرة ستوارى الثرى في مكة المكرمة اليوم بعد أن يُصلى عليها".

