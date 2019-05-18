اميركا: السجن لجاسوس سرب وثائق حساسة للصين

قضت محكمة بولاية فيرجينيا الأمريكية بالسجن 20 عاما على كيفين مالوري (62 عاما) الموظف السابق بوكالة الاستخبارات المركزية (CIA).
وجاء الحكم على بعد إدانه مالوري بتهمة التجسس لصالح الصين وافادت ان المتهم قام في 2017، بزيارة الصين مرتين. وفي العام 2018، أدان المحلفون مالوري بتهمة التجسس، وكان يواجه عقوبة السجن المؤبد في هذه القضية.
وبحسب ملفات المحكمة، فقد سلم مالوري للاستخبارات الصينية ثلاث وثائق تحمل اثنتان منها صفة "سري" والثالثة صفة "سري للغاية". فيما لم يستبعد مكتب التحقيقات الفدرالي أن مالوري سلم للجانب الصيني ما لا يقل عن ثماني وثائق سرية.
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