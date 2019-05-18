وزير خارجية تشيكيا: موقف أميركا من النظام العالمي المعاصر محفوف بالمخاطر

وصف وزير خارجية ​تشيكيا​ توماش بيترجيتشيك، موقف ​الولايات المتحدة الأميركية​ من النظام العالمي المعاصر بأنّه "محفوف بالمخاطر"، داعيًا إلى "قيام ​أوروبا​ بلعب دور أكثر نشاطًا في جوارها".

وركّز في مؤتمر صحافي في براغ بعنوان "تشيكيا الآمنة في أوروبا الآمنة"، على أنّ "المجال الجيوسياسي لأوروبا بدأ يتغيّر كون التنافس التقليدي للقوى العظمى بدأ ينعكس عليها"، لافتًا إلى "ابتعاد الولايات المتحدة عن موقعها المتوازن في العالم".

من جهّته، نبّه رئيس اللجنة الخارجية في مجلس النواب التشيكي لوبومير زاؤراليك، من "الخطر المتأتّي من أميركا الّتي تقوم وبشكل مكشوف بممارسة سياسة القوّة والتصرّفات العدوانيّة".