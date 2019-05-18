أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه في اطار مكافحتها لآفة المخدرات توافرت معلومات لدى شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي عن نشاط مروجيّ مخدرات في محافظتي بيروت وجبل لبنان.
ونتيجة الاستقصاءات والتحريات التي قامت بها قطعات الشعبة جرى تحديد هويتهما، وهما:
_ ع . ن. (مواليد العام ۱۹۷۳ لبناني)
_ ع . م. (مواليد العام ۱۹۹۷ سوري)
وتبين أن الأول من أصحاب السوابق الجرمية في قضايا المخدرات والاحتيال والشجار وينشط عمله في الترويج في منطقة الاشرفية. أما الثاني فيعمل لصالح أحد تجار المخدرات في البقاع ويقوم بتوزيعها على المروجين في محافظتي بيروت وجبل لبنان، ومن بينهم: ع. ن. المذكور .
على أثر ذلك كلفت دورياتها لتعقبهما وتوقيفهما بالتنسيق مع القضاء المختص.
بتاريخ 15/ 5/ 2019 وبعد عملية متابعة دقيقة اوقفت احدى الدوريات الأول في محلة الاشرفية وبالتزامن تم توقيف الثاني في محلة برج حمود.
وقد ضبط بحوزة الثاني كمية من الكوكايين ضمن أربع علب بلاستيكية زنة الواحدة منها 12 غ. كما ضبط في شقته ببرج حمود 354 علبة بلاستيكية تحتوي على مادة الكوكايين و۳۳ مغلف ورق المنيوم ( سانيتا ) تحتوي مادة حشيشة الكيف زنة المغلف الواحد ۲۰ غراماً إضافة الى مبلغ من العملتين اللبنانية والاميركية. بالتحقيق معهما اعترفا بما نسب اليهما. اودع الموقوفان والمضبوطات المرجع المختص بناء الاشارة القضاء .
كانت هذه تفاصيل خبر توقيف مروجي مخدرات ينشطان في محافظتي بيروت وجبل لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.