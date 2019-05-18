توقيف مروجي مخدرات ينشطان في محافظتي بيروت وجبل لبنان

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ أنه في اطار مكافحتها لآفة ​المخدرات​ توافرت معلومات لدى ​شعبة المعلومات​ في ​قوى الامن الداخلي​ عن نشاط ​مروجيّ مخدرات​ في محافظتي ​بيروت​ و​جبل لبنان​.

ونتيجة الاستقصاءات والتحريات التي قامت بها قطعات الشعبة جرى تحديد هويتهما، وهما:

_ ع . ن. (مواليد العام ۱۹۷۳ لبناني)

_ ع . م. (مواليد العام ۱۹۹۷ سوري)

Advertisements

وتبين أن الأول من أصحاب السوابق الجرمية في قضايا المخدرات والاحتيال والشجار وينشط عمله في الترويج في منطقة ​الاشرفية​. أما الثاني فيعمل لصالح أحد تجار المخدرات في ​البقاع​ ويقوم بتوزيعها على المروجين في محافظتي بيروت وجبل لبنان، ومن بينهم: ع. ن. المذكور .

على أثر ذلك كلفت دورياتها لتعقبهما وتوقيفهما بالتنسيق مع ​القضاء​ المختص.

بتاريخ 15/ 5/ 2019 وبعد عملية متابعة دقيقة اوقفت احدى الدوريات الأول في محلة الاشرفية وبالتزامن تم توقيف الثاني في محلة ​برج حمود​.

وقد ضبط بحوزة الثاني كمية من ​الكوكايين​ ضمن أربع علب بلاستيكية زنة الواحدة منها 12 غ. كما ضبط في شقته ببرج حمود 354 علبة بلاستيكية تحتوي على مادة الكوكايين و۳۳ مغلف ورق المنيوم ( سانيتا ) تحتوي مادة ​حشيشة الكيف​ زنة المغلف الواحد ۲۰ غراماً إضافة الى مبلغ من العملتين اللبنانية والاميركية. بالتحقيق معهما اعترفا بما نسب اليهما. اودع الموقوفان والمضبوطات المرجع المختص بناء الاشارة القضاء .