اللقاء المتني دعا القضاء للتحرك واتخاذ الإجراءات القانونية بحق الأسمر

استنكر "اللقاء المتني"، في بيان "الإهانات التي جاءت على لسان رئيس ​الاتحاد العمالي​ العام ​بشارة الاسمر​، بحق الراحل غبطة البطريرك صفير أيقونة ​الكنيسة المارونية​"، معتبرا ان "الكلام الذي سمعناه ينم عن مستوى دنيء ورخيص لدى مطلقه، وقد طال أبناء الطائفة ​المسيحية​ عموما والمارونية خصوصا في ​لبنان​ وفي بلدان الانتشار. لا يكفي تقديمه اعتذارا صوريا، بل عليه تقديم استقالته الفورية مع أعضاء الاتحاد العمالي الذين كانوا الى جانبه خلال إطلاقه كلامه المسيء".

وأضاف: "إن اللقاء المتني إذ يضع كلام المدعو بشارة الاسمر بمثابة إخبار للنيابة العامة، يطلب من المدعي العام التنفيذي التحرك واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، كي يكون عبرة للغير، ولمن يمكن أن تسول له نفسه التعرض لهامات كبيرة روحية ووطنية مسيحية، مثل البطريرك صفير الكلي الطوبى".