ممثل التقدمي والتحرر العمالي يعلق عضويته في هيئة مكتب الإتحاد العمالي

أعلن عضو هيئة مكتب ​الإتحاد العمالي العام​ أكرم العربي، "إلتزاما بتوجيهات ​الحزب التقدمي الإشتراكي​ وجبهة التحرر العمالي وإتحاد ​نقابات موظفي المصارف​ التي أمثلها، وتطبيقا لقناعتي الشخصية، تعليق عضويتي في هيئة مكتب الإتحاد العمالي العام إستنكارا لما صدر من رئيس الإتحاد العمالي العام ​بشارة الأسمر​ في حق المغفور له رمز ​الكنيسة المارونية​ البطريرك الراحل نصرالله بطرس صفير بانتظار الموقف النهائي نهار الإثنين والتشاور مع أعضاء هيئة المكتب والمجلس التنفيذي لاتحاد نقابات موظفي المصارف".

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