النشرة: 3 مصابين اثر حريق غرفة تقطنها عائلة سورية في قعقعية الجسر- النبطية

أفاد مراسل "النشرة" في النبطية بأنّ "حريقًا اندلع داخل غرفة تقطنها عائلة سورية قرب جسر ​قعقعية الجسر​ في النبطية، بينما كان الوالدين خارجها، ما أدّى إلى اصابة ثلاثة أطفال سوريين بحروق، وقد نقلتهم سيارة إسعاف تابعة لـ"​كشافة الرسالة​ الإسلامية" إلى "​مستشفى النبطية الحكومي​" للمعالجة".

وبيّن أنّ "عناصر من ​الدفاع المدني​ من فرع ​كفرصير​، بمساعدة "كشافة الرسالة الإسلامية" تولّوا إخماد الحريق الّذي بقيت أسبابه مجهولة، وفتحت ​القوى الأمنية​ تحقيقًا لمعرفة الملابسات".