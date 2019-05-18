النشرة: 3 مصابين اثر حريق غرفة تقطنها عائلة سورية في قعقعية الجسر- النبطية

أفاد مراسل "النشرة" في النبطية بأنّ "حريقًا اندلع داخل غرفة تقطنها عائلة سورية قرب جسر قعقعية الجسر في النبطية، بينما كان الوالدين خارجها، ما أدّى إلى اصابة ثلاثة أطفال سوريين بحروق، وقد نقلتهم سيارة إسعاف تابعة لـ"كشافة الرسالة الإسلامية" إلى "مستشفى النبطية الحكومي" للمعالجة".
وبيّن أنّ "عناصر من الدفاع المدني من فرع كفرصير، بمساعدة "كشافة الرسالة الإسلامية" تولّوا إخماد الحريق الّذي بقيت أسبابه مجهولة، وفتحت القوى الأمنية تحقيقًا لمعرفة الملابسات".
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