باسيل يستهل جولته في الكورة بزيارة بلدة أنفه

استهل وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، جولته في قضاء الكورة، بزيارة بلدة انفه حيث كان في استقباله وزير العدل البرت سرحان والنائب جورج عطاالله وعضوا مجلس الاقتصاد والاجتماع اندريه عون وغريتا صعب وعضو المجلس السياسي منسق "التيار الوطني الحر" في الكورة رامي سرحان ورئيس بلدية انفه المهندس جان نعمه وكاهن البلدة بولس عوض وعدد كبير من المناصرين.
وجال على معالم البلدة الاثرية وتفقد كنيسة القديسة كاترينا والحارة القديمة والخندق القديم، وشرحت الدكتورة نادين هارون تاريخ الآثار، على أن ينتقل باسيل والوفد إلى بلدة دده.
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