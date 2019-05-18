أبدت مصلحة النقابات العماليّة في "تيار المستقبل"، استنكارها "ما صدر على لسان رئيس "الإتحاد العمالي العام" بشارة الأسمر من إسفاف كلامي بحقّ البطريرك الماروني الراحل الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير، وما يمثّله في وجدان اللبنانيين من قيمة وطنيّة وروحيّة".
وشدّدت في بيان، على أنّ "كلام الأسمر مهين بحقّ كلّ اللبنانيين، لا يمكن أن يمرّ مرور الكرام، ولا يمكن تبريره بأنّه زلّة لسان، وهو بالتالي مردود له ولمن وافقوا عليه وضحكوا له، ولا يليق بـ"الإتحاد العمالي العام" وتاريخه النقابي".
وكان قد تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو يتضمن كلامًا مسيئًا موثّقًا بالصوت والصورة لِبشارة الأسمر، يتعرّض فيه للبطريرك صفير باستهزاء.
كانت هذه تفاصيل خبر مصلحة النقابات العمالية بـ"المستقبل": كلام الأسمر مهين وهو مردود له ولمن وافقوا عليه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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