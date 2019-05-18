محفوض لباسيل: لن نسمح المس بحقوق ومكتسبات عمرها اكثر من 50 سنة

انتقد النقيب السابق لمعلمي ​القطاع الخاص​ ​نعمة محفوض​، في بيان، "ما سيطرحه وزير الخارجية والمغتربين ​جبران باسيل​ في الجلسة القادمة ل​مجلس الوزراء​ وهو مشروع فصل التشريع لمعلمي الخاص عن القطاع الرسمي وذلك حرمانا لهم من سلسلة الرتب والدرجات الست التي اقرت في ال 2017 بموجب القانون 46 تحت عنوان تعزيز واردات الدولة والاصلاح وضرب ​الفساد​".

وسأل: "هل يشرح لنا معاليه كيف سيعزز واردات الدولة بفصل التشريع؟ هل يشرح لنا كيف ان معلمي الخاص يحرمون خزينة الدولة؟ هل يشرح لنا كيف ان حرمان معلمي الخاص من السلسلة سيعزز واردات الدولة؟ لا يا معالي الوزير: الهدف ليس تعزيز واردات الدولة بل ارضاء بعض اصحاب ​المدارس الخاصة​ وخاصة بعض رجال الكهنوت منه للكسب الشعبوي والسياسي".

وأضاف "معلمو الخاص ليسوا للمتاجرة بال​سياسة​، انهم منتجون ويكدحون من الفجر للنجر. أيكافأ المنتج بالعقاب ويحرم من السلسلة وتعطى لغيره بعهد الاصلاح؟ هذا هو الفساد بعينه، ان تتاجر بلقمة اكل الناس للكسب الشعبوي". وتوجه إلى باسيل قائلا: "لا يا معالي الوزير لن نسمح لك ولا لغيرك المس بحقوق ومكتسبات عمرها اكثر من 50 سنة، لن تبقى مدرسة فاتحة أبوابها اذا اقر هذا المشروع والبداية ​اضراب​ بعد غد الاثنين والآتي اعظم".