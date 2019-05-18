شربل نحاس: الموازنة بهذا الشكل تقضي على أحلام الناس

شدّد الوزير السابق ​شربل نحاس​، على أنّ "​الموازنة​ بهذا الشكل تقضي على أحلام الناس".

ولفتع في مداخلة إذاعية، إلى أنّ "ما يحصل عليه موظّفو الدولة يجب أن يعمّم على الجميع، ومن غير الجائز اقتطاع الرواتب".

وكان قد ركّز في وقت سابق، على أنّ "أصل المشكلة يكمن في عجز الحساب الخارجي، أي حساب لبنان مع الخارج بكل عناصره، من استيراد وتصدير للسلع والخدمات والتدفقات المالية، وأنّ ما يُطرح اليوم في ​مجلس الوزراء​ من إجراءات تطال الرواتب و​الأجور​ تأتي في سياق "علاج النتيجة".