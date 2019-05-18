النشرة: قوة إسرائيلية مشطت الطريق العسكري بمحاذاة السياج الحدودي

أفاد مراسل "النشرة" في ​حاصبيا​، بأنّ "قوّة إسرائيلية مدعومة بسيارتي "جيب هامر" مشّطت الطريق العسكري، بمحاذاة ​السياج الحدودي​، إنطلاقًا من تلال ​الوزاني​ وحتّى وادي العسل، مرورًا بالشطر الشمالي اللبناني من ​بلدة الغجر​ و​العباسية​".

وأوضح أنّ "عناصر الدورية كانت تتوقّف من حين إلى آخر بمحاذاة هذا السياج لتفقّد أجهزة المراقبة المثبّتة عليه، بخاصة في محور العباسية"، مبيّنًا أنّه "قابله في الجانب اللبناني دوريات ونقاط مراقبة مشتركة في محاور ​عين عرب​، العباسية والمجيدية، وصولًا حتّى ​مزرعة بسترا​، لمراقبة الوضع تحسّبًا لأي طارئ".