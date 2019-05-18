أفاد مراسل "النشرة" في حاصبيا، بأنّ "قوّة إسرائيلية مدعومة بسيارتي "جيب هامر" مشّطت الطريق العسكري، بمحاذاة السياج الحدودي، إنطلاقًا من تلال الوزاني وحتّى وادي العسل، مرورًا بالشطر الشمالي اللبناني من بلدة الغجر والعباسية".
وأوضح أنّ "عناصر الدورية كانت تتوقّف من حين إلى آخر بمحاذاة هذا السياج لتفقّد أجهزة المراقبة المثبّتة عليه، بخاصة في محور العباسية"، مبيّنًا أنّه "قابله في الجانب اللبناني دوريات ونقاط مراقبة مشتركة في محاور عين عرب، العباسية والمجيدية، وصولًا حتّى مزرعة بسترا، لمراقبة الوضع تحسّبًا لأي طارئ".
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: قوة إسرائيلية مشطت الطريق العسكري بمحاذاة السياج الحدودي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.