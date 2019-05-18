قوى الأمن: توقيف مطلوب في مخيم صبرا أقدم على سرقة 6 سيارات من جبل لبنان

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ - شعبة العلاقات العامة، أنّ "في تاريخ 16 أيار 2019، ونتيجة الإستقصاءات والتحريات الدقيقة والمكثّفة، وفي عمليّة نوعيّة خاطفة وسريعة على مدخل ​مخيم صبرا​، تمكّن ​مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية​ في وحدة ​الشرطة القضائية​ من توقيف المدعو: "م. ط." وهو فلسطيني من مواليد عام 1982".

وأوضحت في بلاغ، أنّ "بالتحقيق معه اعترف بسلب وسرقة 6 سيارات من ​محافظة جبل لبنان​، كان قد عثر عليها المكتب وسلمها لأصحابها بتواريخ سابقة". ولفتت إلى أنّه "قد تبيّن أنّه من أصحاب السوابق، ومطلوب للقضاء بموجب 6 بلاغات بجرائم سلب وسرقة سيارات".

وبيّنت المديرية أنّ "التحقيقات جارية بإشراف ​القضاء​ المختص".