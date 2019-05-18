قوى الأمن: توقيف مطلوب في مخيم صبرا أقدم على سرقة 6 سيارات من جبل لبنان

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة، أنّ "في تاريخ 16 أيار 2019، ونتيجة الإستقصاءات والتحريات الدقيقة والمكثّفة، وفي عمليّة نوعيّة خاطفة وسريعة على مدخل مخيم صبرا، تمكّن مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية في وحدة الشرطة القضائية من توقيف المدعو: "م. ط." وهو فلسطيني من مواليد عام 1982".
وأوضحت في بلاغ، أنّ "بالتحقيق معه اعترف بسلب وسرقة 6 سيارات من محافظة جبل لبنان، كان قد عثر عليها المكتب وسلمها لأصحابها بتواريخ سابقة". ولفتت إلى أنّه "قد تبيّن أنّه من أصحاب السوابق، ومطلوب للقضاء بموجب 6 بلاغات بجرائم سلب وسرقة سيارات".
وبيّنت المديرية أنّ "التحقيقات جارية بإشراف القضاء المختص".
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