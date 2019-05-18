جورج العلم يعلن تعليق اتحادات عضويتها في الاتحاد العمالي العام

أعلن رئيس التكتل النقابي المستقل جورج العلم تعليق اتحادات عضويتها في الاتحاد العمالي العام، "رفضاً للتطاول على مقام الكاردينال نصر الله صفير والى حين استقالة المفترين وتصحيح الخلل المزمن". وهي :الاتحاد اللبناني للنقابات العمالية، الاتحاد اللبناني للنقابات الحرة، اتحاد النقابات، المستقلة، اتحاد النقابات المتضامنة، اتحاد النقابات المتحدة، اتحاد التقنيات الحديثة، اتحاد قطاع النقل، اتحاد القطاع التجاري، اتحاد نقابات جبل لبنان الشمالي، اتحاد نقابات قطاع التأمين.
وأكد أن هذه الاتحادات تضع نفسها بتصرّف "سيد بكركي".
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