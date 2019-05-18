جورج العلم يعلن تعليق اتحادات عضويتها في الاتحاد العمالي العام

أعلن رئيس التكتل النقابي المستقل جورج العلم تعليق اتحادات عضويتها في ​الاتحاد العمالي العام​، "رفضاً للتطاول على مقام الكاردينال نصر الله صفير والى حين استقالة المفترين وتصحيح الخلل المزمن". وهي :الاتحاد اللبناني للنقابات العمالية، الاتحاد اللبناني للنقابات الحرة، اتحاد النقابات، المستقلة، اتحاد النقابات المتضامنة، اتحاد النقابات المتحدة، اتحاد التقنيات الحديثة، اتحاد ​قطاع النقل​، اتحاد القطاع التجاري، اتحاد نقابات ​جبل لبنان​ الشمالي، اتحاد نقابات ​قطاع التأمين​.

وأكد أن هذه الاتحادات تضع نفسها بتصرّف "سيد بكركي".